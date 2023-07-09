Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

Опубликовано: 11:28, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Узбекистана

Президентские выборы в Узбекистане уже в любом случае признаны состоявшимися. Говорить о таком статусе позволяет высокая явка. Показатель уже превысил установленный законодательством порог.

Досрочные президентские выборы в Узбекистане через три часа после начала голосования признаны состоявшимися, рассказали в ЦИК страны.

По словам зампредседателя комиссии Бахрома Кучкарова, на 11.00 (9.00 по Москву) явка на выборы уже превысила треть от общего числа избирателей. Согласно выборному законодательству, чтобы выборы можно было признать состоявшимися, опустить бюллетень в урну должны минимум 33% людей из избирательных списков.

Как уточнил представитель ЦИК, на участки пришли почти 33,6%, избирателей. В общей сложности в выборах приняли участие почти 6,5 млн граждан.

Отметим, что в числе проголосовавших и все кандидаты. Среди них в том числе действующий глава государства.