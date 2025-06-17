ВВС Израиля ударили по бункеру Хаменеи – СМИ

Военно-воздушные силы Израиля атаковали в Тегеране район, где, как предполагается, расположен бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишут 18 июня израильские СМИ.
Подробности нападения на данный момент неизвестны.
Ранее премьер-министр Израиля не исключил нападения на Али Хаменеи. По словам Биньямина Нетаньяху, возможная атака на верховного лидера Исламской Республики привела бы к окончанию конфликта, а не к его эскалации.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась почти неделю назад из-за нападения, совершенного ВВС Израиля на военные и ядерные объекты. По словам израильских властей, Исламская Республика вплотную приблизилась к созданию ядерного оружия и угрожает региональной и глобальной безопасности. В еврейском государстве отметили, что цель их атаки на Иран – не дать этой стране заполучить ядерное оружие.