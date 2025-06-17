Вестник Кавказа

Израиль уничтожил штаб безопасности в Иране

Израиль уничтожил штаб безопасности в Иране
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Армия Израиля уничтожила штаб безопасности Ирана. Ранее в ЦАХАЛ заявили, что наносят удары по военным объектам в Тегеране.

Руководитель израильского министерства обороны Исраэль Кац сообщил об уничтожении Армией обороны Израиля штаба внутренней безопасности Ирана.

Министр отметил, что уничтожением штаба, который является "центральным репрессивным органом", занимались истребители израильских ВВС.

Кац подчеркнул, что Израиль продолжит наносить удары по "символам власти" Исламской Республики.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что наносит удары по военным объектам в Тегеране.

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