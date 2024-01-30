Вестник Кавказа

Вводить запрет Дня святого Валентина в РФ не нужно - Росмолодежь

Вводить запрет Дня святого Валентина в РФ не нужно - Росмолодежь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России нет необходимость запрещать День всех влюбленных считают в Росмолодежи. Праздник не популярен среди россиян, добавили в ведомстве.

День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля, нет необходимости запрещать в учреждениях образования и культуры, считают в Росмолодежи, передает ТАСС.

"Росмолодежь не проводит мероприятий, приуроченных ко Дню святого Валентина, и вводить запрет на празднование этой даты в учреждениях культуры и образования мы не считаем необходимым. <…> Популярность празднования Дня святого Валентина в России очевидно снижается"

– глава ведомства Григорий Гуров

Он напомнил, что говорить близким о теплых чувствах можно каждый день. Кроме того, есть российский праздник - День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля.

"Наш праздник - не маркетинговый проект. Напротив, он напоминает нам о духовной составляющей отношений и о ценности настоящей любви"

– Григорий Гуров

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