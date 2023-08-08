Вслед за Грузией и Арменией жара придет и в Азербайджан

Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии Азербайджана спрогнозировала аномальную жару на территории республики, которая установится в ближайшие дни - температура воздуха в некоторых местах будет достигать 42-44 градусов тепла, говорится в сообщении МЧС страны.
Это значительно повышает риск возникновения пожаров, причем возможны они не только в зданиях, но и в лесных массивах и даже на открытых участках местности, сказано в сообщении ведомства, передает Sputnik Азербайджан.
Опасность в такую жару несет и обилие кондиционеров – массовые включения климатических устройств повышают нагрузку в электросети, что тоже провоцирует пожары из-за возможных коротких замыканий, а это уже серьезно угрожает жилым строениям, отмечают в ведомстве.
Спасатели призвали население к строгому соблюдению правил противопожарной безопасности, а также предупредили об опасности нахождения под солнцем – во избежание теплового удара их призвали не находиться на улице длительное время и носить светлую легкую одежду из натуральных тканей.