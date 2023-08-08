Вслед за Грузией и Арменией жара придет и в Азербайджан

Опубликовано: 13:27, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителей Азербайджана предупредили, что в ближайшие дни в стране установится аномально жаркая погода – столбики термометров в отдельных регионах будут доходить до 44 градусов, а значит, усиливаются требования к противопожарной безопасности.

Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии Азербайджана спрогнозировала аномальную жару на территории республики, которая установится в ближайшие дни - температура воздуха в некоторых местах будет достигать 42-44 градусов тепла, говорится в сообщении МЧС страны.

Это значительно повышает риск возникновения пожаров, причем возможны они не только в зданиях, но и в лесных массивах и даже на открытых участках местности, сказано в сообщении ведомства, передает Sputnik Азербайджан.

Опасность в такую жару несет и обилие кондиционеров – массовые включения климатических устройств повышают нагрузку в электросети, что тоже провоцирует пожары из-за возможных коротких замыканий, а это уже серьезно угрожает жилым строениям, отмечают в ведомстве.

Спасатели призвали население к строгому соблюдению правил противопожарной безопасности, а также предупредили об опасности нахождения под солнцем – во избежание теплового удара их призвали не находиться на улице длительное время и носить светлую легкую одежду из натуральных тканей.