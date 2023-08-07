Тбилиси ждет испытание теплом

Опубликовано: 17:20, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Похоже, аномальная жара добралась и до Грузии – причем, достанется не только столице, но и горным регионам: синоптики обещают жаркую и солнечную погоду, а температура воздуха в Тбилиси будет днем доходить до 36 градусов со знаком плюс.

В ближайшие дни столбик термометра в Грузии достигнет температуры в 42 градуса тепла, сообщает со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды Teltgram-канал Sputnik Грузия.

В столице Грузии будет чуть прохладнее, но ненамного – практически всю неделю температура воздуха в Тбилиси ночью будет превышать 20, а днем достигать 36 градусов, при этом слабый дождь возможен лишь завтра вечером, в остальные дни от жары может спасти лишь ветер, скорость которого будет достигать 10-15 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают, что высокая температура воздуха может вызвать тепловой стресс, лесные пожары и таяние ледников в горной части страны.