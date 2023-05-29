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Всероссийский детский центр построят под Дербентом в Дагестане

Всероссийский детский центр построят под Дербентом в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане появится Всероссийский детский центр. Он раскинется на площади в 90 га. На первом этапе курорт сможет принять одновременно больше тысячи детей.

В Дагестане, в рамках строительства туристического Каспийского прибрежного кластера, на площади 90 га построят Всероссийский детский центр, сообщили в "Кавказ.РФ".

В компании пояснили, что центр будет запускаться в несколько этапов. Сначала он сможет принимать 1,1 тыс детей, затем это число увеличится.

Строительство Каспийского кластера начнется в будущем году, а проектные работы должны быть запущены уже в этом, заявил замглавы МЭР РФ.

"По инженерной инфраструктуре мы точно обеспечим финансирование"

– Сергей Назаров

Каспийский кластер создается в границах ОЭЗ в Дербентском районе. Первых туристов он сможет принять уже в 2026 году.

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