Всем машинам разрешили ехать через Верхний Ларс

Пункт пропуска Верхний Ларс, который действует на границе России и Грузии, а располагается на территории Северной Осетии, открыли для грузовиков. Фуры не могли проезжать в Грузию на протяжении менее чем суток.

Пограничный пункт пропуска Верхний Ларс, связывающий Россию с Грузией, а также (через Грузию) с Арменией, снова доступен для проезда грузовых транспортных средств, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В спасательном ведомстве уточнили, что движение свободно для всех видов транспорта благодаря тому, что грузинская сторона полностью расчистила Военно-Грузинскую дорогу на своей территории. Кроме того, погода улучшилась, и проезд стал безопасным. Соответствующие рекомендации были получены и от пограничной полиции Грузии.

Запрет на продвижение по дороге грузовиков был снят в 15.15 мск в четверг. Закрыто движение было накануне в 17.10 мск. Таким образом, в общей сложности фуры не могли попасть из России в Грузию на протяжении порядка 22 часов.

Напомним, что для большегрузов, которые едут транзитом через Северную Осетию в Грузию была налажена электронная очередь. На момент написания этого материала в ней числилось почти 600 фур. Те их них, что находятся в "голове" очереди, зарегистрировались вечером первого февраля. Накануне вечером в очереди насчитывалось более 220 фур.