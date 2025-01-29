Вестник Кавказа

Верхний Ларс сегодня закрыт для грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Проезд через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс, который находится на границе России и Грузии, закрыт для грузовых автомобилей. Причина – неблагоприятные погодные условия в этой местности.

Грузовые автомобили сегодня вечером не смогут попасть из России в Грузию через пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный в Северной Осетии, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Росгранстроя.

"Движение через пункт пропуска Верхний Ларс приостановлено для грузовых транспортных средств"

– Росгранстрой

В ведомстве уточнили, что ограничение начало действовать чуть более часа назад, в 17.10 мск. В Росгранстрое назвали и причину временного запрета на движение грузового транспорта: это серьезное ухудшение погоды, которое сделало движение по Военно-Грузинской дороге небезопасным. 

Что касается ситуации на границе, то на данный момент, по информации ЦОДД Северной Осетии, в электронной очереди числятся 226 грузовиков.

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