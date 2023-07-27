Все грузинские клубы начали 2-ой раунд квалификации Лиги Конференций с поражений

Опубликовано: 23:33, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футбольные клубы "Дила" и "Торпедо" Кутаиси провели сегодня свои первые встречи во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА. Оба матча закончились не в пользу грузинских команд.

Сегодня вечером во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций состоялись две встречи с участием футбольных клубов "Дила" и "Торпедо" Кутаиси. Победу в них одержали соперники грузинских команд.

"Торпедо" Кутаиси – "Актобе"

Уверенную победу в этой встрече одержала команда из Казахстана. Голами в составе "Актобе" отметились защитник Алибек Касым (34-я минута), полузащитник Милош Раичкович (43-я), нападающие Максим Самородов (73-я) и Андрия Филипович (90+3). У "Торпедо" единственный гол на счету полузащитника Георгия Арабидзе (89-я минута).

"Ворскла" – "Дила"

Волевую победу в этой встрече одержали хозяева. На 57-й минуте "Дила" вышла вперед благодаря голу форворда Николая Ковталюка. На 73-й минуте защитник Фелипе Родригес восстановил статус-кво, а в компенсированное к матчу время полузащитник Ибраим Кане поразил ворота грузинской команды во второй раз, установив тем самым окончательный результат – 2:1 в пользу "Ворсклы".

Ответные матчи пройдут 3 августа.