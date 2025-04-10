ВС Армении открыли огонь по позициям Азербайджана

Вечером во вторник обстрелу со стороны Армении подверглись позиции армии Азербайджана, информирует Минобороны Азербайджана. Военными АР были приняты адекватные ответные меры.

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении.

Огонь из стрелкового оружия был открыт армянской стороной накануне, обстрелы велись с 20:45 до 21:30 с перерывами с Горисского и Чямбярякского направлений. Подразделения ВС Армении обстреливали позиции азербайджанских военных.

В оборонном ведомстве Азербайджана уточнили, что в указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии были реализованы адекватные ответные меры.