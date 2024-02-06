Врио главы "Казспецэкспорта" задержан по подозрению в злоупотреблениях

Временно исполняющий обязанности главы "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов задержан Агентством по финансовому мониторингу Казахстана по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, стало известно сегодня.

В Казахстане задержан Аршат Аяганов, исполняющий обязанности главы "Казспецэкспорта", государственного предприятия, занимающегося обеспечением техникой Вооруженных сил Казахстана, а также других войск и воинских формирований – задержание провели 23 февраля сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, сообщила сегодня в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

"И.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники"

- АФМ Казахстана

В сообщении АФМ отмечается, что иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, однако просочилась информация о том, что при закупках товаров военного назначения руководители и подконтрольные "Казспецэкспорту" юридические лица похитили порядка $2,14 млн бюджетных средств, завышая цены в рамках выполнения гособоронзаказа.