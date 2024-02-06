Вестник Кавказа

Врио главы "Казспецэкспорта" задержан по подозрению в злоупотреблениях

Врио главы "Казспецэкспорта" задержан по подозрению в злоупотреблениях
© Фото: Telegram-канал АФМ Казахстана
Временно исполняющий обязанности главы "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов задержан Агентством по финансовому мониторингу Казахстана по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, стало известно сегодня.

В Казахстане задержан Аршат Аяганов, исполняющий обязанности главы "Казспецэкспорта", государственного предприятия, занимающегося обеспечением техникой Вооруженных сил Казахстана, а также других войск и воинских формирований – задержание провели 23 февраля сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, сообщила сегодня в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

"И.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники"

- АФМ Казахстана

В сообщении АФМ отмечается, что иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, однако просочилась информация о том, что при закупках товаров военного назначения руководители и подконтрольные "Казспецэкспорту" юридические лица похитили порядка $2,14 млн бюджетных средств, завышая цены в рамках выполнения гособоронзаказа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция начала серийное производство четырех отечественных ракет

Турция начала серийное производство четырех отечественных ракет

Казахстан поддержит отечественного производителя

Казахстан поддержит отечественного производителя

Турция испытала баллистическую ракету

Турция испытала баллистическую ракету

Эрдоган рассказал о достижениях турецкого оборонпрома

Эрдоган рассказал о достижениях турецкого оборонпрома

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы