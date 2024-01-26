В Казахстане впервые прошли испытания собственных БПЛА

Казахстанские военные впервые испытали беспилотные летательные аппараты местного производства, которые показали отличные характеристики.

Казахстанские военные провели первые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произведенных в республике, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"На базе воинской части сил воздушной обороны прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд Вооруженных сил представителями казахстанских предприятий… На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты, с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места, поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет"

- Минобороны Казахстана

Все БПЛА оборудованы современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами, а их принятие на вооружение позволит существенно экономить бюджетные средства и быстро решать вопросы их дальнейшего обслуживания и модернизации, пояснили в Минобороны страны, передает РИА Новости.

"У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов. Такие характеристики позволяют наводить артиллерию на цели"

- представитель компании-производителя Айбек Ахыш

Работа над созданием собственных БПЛА ведется в рамках развития оборонно-промышленного комплекса республики, поставленной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, - напомнили в оборонном ведомстве страны.