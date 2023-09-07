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Возвращение в Сус начнется в следующем году

Возвращение в Сус начнется в следующем году
Первый этап возвращения беженцев в село Сус начнется в следующем году, сказали в Баку. Там добавили, что процесс переселения в Забух прошел успешно, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева оценили работы.

Спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов рассказал о процессе переселения беженцев в Лачинский район.

Он назвал процесс переселения в Забух успешным, его оценили Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева. В ходе посещения населенного пункта они пообщались с местными жителями.

Что касается возвращения беженцев в село Сус, то Мамедов отметил, что работы по переселению начнутся в начале следующего года. Он выразил уверенность, что проект населенного пункта будет успешным.

"К концу этого года мы увидим тысячи местных жителей в Лачине. Точно так же мы обеспечим два-три процесса переселения в месяц в Забух до конца года"

- Масим Мамедов

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