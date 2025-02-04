Вестник Кавказа

Возвращавшиеся с отдыха в Таиланде россияне не долетели до Москвы

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Таиланда Бангкоке совершил посадку самолёт крупнейшего российского аваиаперевозчика - авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Пхукет - Москва, у авиалайнера в полете обнаружилась неисправность шасси.

Командиру воздушного судна "Аэрофлота", выполнявшему авиарейс по маршруту с курортного таиландского острова Пхукет в Москву, пришлось сесть в столице Таиланда Бангкоке – причиной посадки стала техническая неисправность в системе управления шасси самолета, сообщили в компании.

"Самолет, выполнявший рейс SU277 Пхукет - Москва за 10 февраля, совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока по причине срабатывания индикации положения створок шасси. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме"

- "Аэрофлот"

Для того, чтобы проверить техническое состояние самолета, требуется время, и чтобы не задерживать его пассажиров, руководство компании приняло решение отправить в Бангкок резервный борт компании, передает РИА Новости.

Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения компании.

Уточняется, что для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета.

Поскольку полетное время между двумя столицами занимает около 8 часов, пассажиров российского самолета сейчас размещают в гостинице воздушной гавани, ее власти заверили, что им будет предоставлено питание и напитки.

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