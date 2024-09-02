Возможность вступления Азербайджана в КХЛ оценили в Москве

В КХЛ заявили, что вопрос о вступлении Азербайджана в лигу в настоящее время не рассматривался. Ранее министр спорта РФ предложил Азербайджану вступить в КХЛ.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил возможность вступления в КХЛ команд из Азербайджана.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев предложил главе Минмолодежи и спорта Азербайджана Фариду Гаибову рассмотреть вариант участия азербайджанских клубов в лиге.

Морозов подчеркнул, что данный вопрос с руководителем спортивного ведомства России на недавней встрече не обсуждался.