Вестник Кавказа

Возможность вступления Азербайджана в КХЛ оценили в Москве

Игра в хоккей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КХЛ заявили, что вопрос о вступлении Азербайджана в лигу в настоящее время не рассматривался. Ранее министр спорта РФ предложил Азербайджану вступить в КХЛ.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил возможность вступления в КХЛ команд из Азербайджана.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев предложил главе Минмолодежи и спорта Азербайджана Фариду Гаибову рассмотреть вариант участия азербайджанских клубов в лиге.

Морозов подчеркнул, что данный вопрос с руководителем спортивного ведомства России на недавней встрече не обсуждался.

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