Вестник Кавказа

Возгорание дома в Ставрополе успешно потушили

Возгорание дома в Ставрополе успешно потушили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники МЧС справились с пожаром в двухэтажном доме в Ставрополе. Огонь успел распространиться на три квартиры.

Пожар в многоквартирном доме в Ставрополе потушили, рассказали в местном МЧС.

"Пожар ликвидирован"

- МЧС России по Ставрополью

Ранее поступила информация, что в многоквартирном доме на 2 этажа заметили пожар. Огонь разросся до 100 кв м и захватил 3 квартиры. В результате пострадал один из жильцов.

Специалисты эвакуировали 20 человек, 6 из которых дети. Ликвидацией пламени занимались 30 пожарных и 10 единиц спецтехники.

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