Возгорание дома в Ставрополе успешно потушили

Сотрудники МЧС справились с пожаром в двухэтажном доме в Ставрополе. Огонь успел распространиться на три квартиры.
Пожар в многоквартирном доме в Ставрополе потушили, рассказали в местном МЧС.
"Пожар ликвидирован"
- МЧС России по Ставрополью
Ранее поступила информация, что в многоквартирном доме на 2 этажа заметили пожар. Огонь разросся до 100 кв м и захватил 3 квартиры. В результате пострадал один из жильцов.
Специалисты эвакуировали 20 человек, 6 из которых дети. Ликвидацией пламени занимались 30 пожарных и 10 единиц спецтехники.