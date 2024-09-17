Возгорание дома в Ставрополе успешно потушили

Сотрудники МЧС справились с пожаром в двухэтажном доме в Ставрополе. Огонь успел распространиться на три квартиры.

Пожар в многоквартирном доме в Ставрополе потушили, рассказали в местном МЧС.

"Пожар ликвидирован"

- МЧС России по Ставрополью

Ранее поступила информация, что в многоквартирном доме на 2 этажа заметили пожар. Огонь разросся до 100 кв м и захватил 3 квартиры. В результате пострадал один из жильцов.

Специалисты эвакуировали 20 человек, 6 из которых дети. Ликвидацией пламени занимались 30 пожарных и 10 единиц спецтехники.