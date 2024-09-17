Вестник Кавказа

Пожар вспыхнул в жилом доме в Ставрополе

Пожар вспыхнул в жилом доме в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе горит жилой дом. Согласно последним данным, сейчас на месте ЧП работают три десятка пожарных.

В понедельник, 23 сентября, в Ставрополе загорелся жилой дом. Об этом сказано в заявлении, распространенном региональным управлением МЧС РФ по Ставропольскому краю.

На данный момент известно об одном пострадавшем.

"По предварительной информации, происходит горение двухэтажного многоквартирного дома, площадь пожара 100 кв.м"

– пресс-служба управления

Пожарные подтвердили, что существует угроза распространения огня. Сейчас над ликвидацией пожара работают 30 человек. Задействованы 10 единиц техники.

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