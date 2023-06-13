ВОЗ будет бороться с ОРВИ по-новому

Опубликовано: 9:49, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Новый план реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, разработанный и представленный ВОЗ, предусматривает сбор и анализ данных по коронавирусу и острым респираторным заболеваниям.

Ход развития любых респираторных заболеваний, включая коронавирус, будет тщательно анализироваться Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщили в региональном офисе организации в Европе.

План включает в себя инвестирование и повышенное внимание государств к "совместному эпиднадзору", "поддержанию и наращиванию лабораторного потенциала" для сбора и анализа данных о COVID-19, а также к предоставлению "конкретных планов, начиная от реагирования на пандемию COVID-19 и гриппа и заканчивая комплексным планированием реагирования на пандемии респираторного вируса", говорится в опубликованном на сайте ВОЗ заявлении, передает ТАСС.

"Окончание глобальной чрезвычайной ситуации с COVID-19 - это не повод собирать вещи и двигаться дальше"

- ВОЗ

Доктор и старший сотрудник по чрезвычайным ситуациям европейского офиса Кэтрин Смоллвуд призвала разумно использовать предоставленное время и не упустить "прогресс и уроки последних трех лет".

Новый этап станет основой для "следующей пятилетней региональной программы действий по укреплению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, реагирования на них и жизнестойкости в Европейском регионе ВОЗ на 2024-2029 годы", добавили в европейском офисе организации.