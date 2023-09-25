Вопрос паспортизации армян Ханкенди решается в Ходжалы

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Очередная встреча с армянским населением Ханкенди проводится сегодня в Азербайджане. Местом встречи стал город Ходжалы.

Азербайджан организовал новую встречу с представителями армянских жителей Ханкенди по вопросу реинтеграции населения региона.

Переговоры проходят в городе Ходжалы. Центральные власти Азербайджана представляет ответственный за контакты с армянами Карабахского экономического района депутат Рамин Мамедов. На переговорах присутствуют представители руководства российских миротворцев в регионе.

Напомним, это вторая встреча с армянским населением региона после успешного проведения азербайджанскими военными локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе. Первая встреча состоялась 21 сентября в Евлахе. Тогда армянские жители Ханкенди попросили прислать гуманитарную помощь, после чего Баку оперативно организовал первую поставку продовольствия.

Безальтернативная паспортизация

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, основным вопросом на этих встречах является процесс получения азербайджанского гражданства теми армянами, которые действительно являются местным населением. "Разумеется, этот вопрос прежде всего не касается граждан Армении, являющихся военнослужащими армянских войск, – такие лица обязаны, сложив оружие, покинуть территорию Азербайджана в ближайшее время, для чего созданы все условия. Те тысячи человек, что сейчас выезжают в Армению через ППП "Лачин" – это и есть армянские военные вместе с семьями. Также гражданами Азербайджана не смогут стать нелегальные переселенцы – им тоже позволят уехать с земли, на которой они незаконно размещались в последние десятилетия", - сказал он.

"У всех остальных, конечно, тоже есть возможность эмигрировать, но лучшим вариантом для них будет остаться дома и получить азербайджанский паспорт. Хотя премьер Армении Никол Пашинян и говорит, что готовит места для 40 тыс мигрантов из Азербайджана, на деле армянским властям совершенно не нужна волна иммигрантов – для них нет ни рабочих мест, ни денег на социальную помощь. Иммигранты могут составить значительную политическую силу под контролем стариков-националистов из "карабахского клана", а Пашиняну совсем не нужны лишние голоса за блоки Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна на парламентских выборах. Мигрантов и так будет много, поскольку, повторюсь, нелегальные переселенцы все в конечном итоге из Азербайджана уедут. Поэтому Ереван негласно сейчас будет стараться простимулировать армян Ханкенди остаться дома", - обратил внимание Андрей Петров.

"Карабах должен стать территорией мира, и Баку сделает для этого все необходимое. Работы по возрождению освобожденных районов показывают, насколько эффективно азербайджанское руководство расходует ресурсы для скорейшего возвращения жизни на опустошенные десятилетиями армянской оккупации земли. С той же эффективностью Азербайджан будет подходить и к задачам реинтеграции армян в свое правовое поле. Мы видим, что Ханкенди всего за пять дней был подключен к азербайджанским энергосистемам. Стоит ожидать, что оперативно будут проведены и процедуры паспортизации параллельно с возвращением внутренне перемещенных лиц в родные места. И тогда Азербайджан покажет миру еще один пример – пример постконфликтного сосуществования на освобожденной земле", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".