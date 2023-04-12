Вологодские "химики" снабжали своей "синтетикой" Подмосковье

Опубликовано: 14:10, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вологодским полицейским удалось перекрыть крупный канал поставки синтетических наркотиков в Московскую область – они накрыли нарколабораторию и изъяли 70 килограммов "синтетики", готовой к отправке в столичный регион.

Правоохранителям в Вологодской области удалось обнаружить и ликвидировать крупную нарколабораторию, в которой было изъято почти 70 килограммов "синтетики" - примерно 230 тысяч разовых доз, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ранее судимый житель Череповца наладил производство наркотиков в промышленном ангаре. Там при силовой поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" он и был задержан", рассказала Волк.

В лаборатории полицейские обнаружили оборудование, прекурсоры и свыше 69 кг готового наркотического средства, которое на черном рынке оценивается примерно в 277 млн рублей, передает МВД Медиа.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), он арестован. Вместе с ним задержаны еще двое жителей Вологодской области, которые подозреваются в доставке крупных партий зелья в Подмосковье.