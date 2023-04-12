Волк набросился на жителя Армении на автозаправке

Опубликовано: 21:59, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужчина, стоя на АЗС, подвергся нападению волка в Лорийской области. Он заставил зверя бежать, но тот все-таки укусил его в спину.

Волк набросился на человека и покусал его в Армении, об этом пишут армянские СМИ.

По данным Shamshyan.com, сегодня в Спитаке 41-летний мужчина стоял на одной из автозаправок. В какой-то момент буквально из ниоткуда выбежал волк и набросился на него. Мужчина стал сопротивляться и обратил хищника в бегство.

Тем не менее, волк успел укусить его в спину. Первую помощь укушенному оказались работники АЗС. Затем, примерно в 16:15 (15:15 мск), пострадавший был доставлен в медицинский центр Спитака.

Он был без сознания и в шоковом состоянии. Медики обработали рану и ввели вакцину против бешенства, вывели раненого из шока.