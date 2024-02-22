Волгоградский проспект столицы встал после массового ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в Москве на Волгоградском проспекте – столкнулись по меньшей мере восемь машин, движение по транспортной артерии было перекрыто четыре часа.

На пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве минувшей ночью произошло массовое ДТП: авария случилась в половине первого ночи, в ней столкнулись не менее восьми автомобилей, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

"На Волгоградском проспекте в районе пересечения с Волжским бульваром произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по Волгоградскому проспекту в сторону области затруднено"

- Дептранс Москвы

ДТП было столь масштабным, что на ликвидацию его последствий понадобилось четыре часа - движение было восстановлено лишь в 4:30, отмечается в Telegram-канале столичного транспортного ведомства.