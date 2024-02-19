Массовое ДТП в Краснодарском крае привело к смерти женщины

Три автомобиля столкнулись на перекрестке. В результате один из водителей погиб, жертвой аварии в Белореченске стала женщина.

Очередная автомобильная авария со смертельным исходом произошла в Краснодарском крае в праздничные выходные.

Место ДТП стал перекресток на лице Ленина в Белореченске. Сначала столкнулись ГАЗ-2752 и «Лада Приора» - 21-летний водитель «Газа» не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся по главной дороге, за рулем находился 26-летний мужчина. Затем произошло столкновение «Лады» с двигавшейся во встречном направлении иномаркой «Киа», которой управляла 56-летняя женщина.

Авария привела к смерти женщины, она умерла в больнице.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, оно произошло днем 23 февраля.

Отметим, что Краснодарский край признан одним из самых опасных регионов для автомобилистов.