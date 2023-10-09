Волгоградская область подсчитывает ущерб от майских заморозков

Майские заморозки, обрушившиеся на Волгоградскую область, не прошли для региона бесследно: после обследования засеянных в регионе озимых и яровых культур власти ввели региональный режим чрезвычайной ситуации практически во всех районах.

В Волгоградской области признали чрезвычайной ситуацию с последствиями майских заморозков, обрушившихся на регион: режим ЧС власти ввели на территории 32 районов области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"На территории отдельных муниципальных образований в соответствии с постановлением губернатора начал действовать режим ЧС регионального характера. Это мера обеспечит условия для получения компенсаций за понесенные потери по заключенным ранее договорам страхования, а также создаст условия для предоставления более гибких условий по договорам займов, лизинга"

- администрация Волгоградской области

Как показали обследования посевов озимых и яровых культур, проведенные специалистами межведомственной группы, заморозки частично затронули локальные участки почти во всех муниципальных образованиях области, передает "Интерфакс".

И хотя в целом основная масса посевов все же выдержала натиск холода, эксперты нашли отдельные участки, посевы на которых не смогли оправиться от температурного стресса. Возможно, аграриям придется заменить одни культуры другими, пока это позволяют сделать агрономические сроки. Пока данные по пострадавшим площадям уточняются.

Напомним, Волгоградская область включает в себя 6 городов областного значения и 33 района, в которые входят 13 городов районного подчинения, 17 рабочих поселков городского типа, и 1458 сельских населенных пунктов.