Вокзал Дербента встречает гостей новым перроном

На железнодорожном вокзале Дербента открыли обновленный перрон, оборудованный по последнему слову техники – теперь горожанам и туристам, приезжающим в древний город, будет удобно и комфортно.

Накануне в древнем дагестанском Дербенте торжественно открыли обновленный перрон на железнодорожном вокзале города, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В преддверии Дня железнодорожника на станции "Дербент" состоялось торжественное открытие обновленного перрона, в котором приняли участие руководители и сотрудники железнодорожного вокзала, пассажиры и многочисленные горожане и туристы"

- администрация Дербента

Красную ленту обновленного перрона станции "Дербент" перерезали заместитель начальника Северо-Кавказского отделения железной дороги ОАО "РЖД" Захар Адамов и заместитель главы администрации города Агамирза Агамирзоев – они поблагодарили строителей за хорошую и своевременную работу, передает ТАСС.

В первую очередь вокзал - это ворота древнего города, привлекающего массу туристов со всей России, и теперь здесь им будет комфортно и удобно, а значит – поток гостей будет еще больше, заявил Агамирза Агамирзоев, - добавили в пресс-службе.