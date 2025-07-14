Железная дорога свяжет Минводы и Дербент

Михаил Мишустин поручил связать железной дорогой Дербент и Минводы. Новое сообщение улучшить транспортную доступность на Северном Кавказе.
Российский премьер Михаил Мишустин поручил проработать вопрос запуска пассажирского и железнодорожного сообщения от Дербента до Минеральных Вод.
Отмечается, что поручение было дано в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.
Минтранспорта, Минэкономразвитию, Минфину и РЖД, а также кабминам Дагестана, Чечни и Ингушетии предстоит изучить и проработать реализацию проекта.
Стоит добавить, что новое железнодорожное сообщение улучшит транспортную доступность на Северном Кавказе и поспособствует дальнейшему развитию региона.