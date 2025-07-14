Вестник Кавказа

Железная дорога свяжет Минводы и Дербент

Железная дорога свяжет Минводы и Дербент
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Мишустин поручил связать железной дорогой Дербент и Минводы. Новое сообщение улучшить транспортную доступность на Северном Кавказе.

Российский премьер Михаил Мишустин поручил проработать вопрос запуска пассажирского и железнодорожного сообщения от Дербента до Минеральных Вод.

Отмечается, что поручение было дано в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.

Минтранспорта, Минэкономразвитию, Минфину и РЖД, а также кабминам Дагестана, Чечни и Ингушетии предстоит изучить и проработать реализацию проекта.

Стоит добавить, что новое железнодорожное сообщение улучшит транспортную доступность на Северном Кавказе и поспособствует дальнейшему развитию региона.

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