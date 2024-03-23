Вестник Кавказа

Вокзал Адлера в этом году обслужил почти 2 млн пассажиров

Вокзал Адлера в этом году обслужил почти 2 млн пассажиров
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Адлерский железнодорожный узел стал лидером по числу пассажиров, которые воспользовались его услугами в этом году. За первые месяцы 2024 года вокзал обслужил 1,8 млн человек.

Вокзал Адлера стал абсолютным лидером по пассажиропотоку в этом году.

В пресс-службе транспортного узла заявили, что объект посетили порядка 1,8 млн человек.

Также в пятерке лидером вокзалы Ростова, Краснодара, Сочи и Анапы.

Сообщается, что второе место по пассажиропотоку зал ростовский железнодорожный узел. Его услугами воспользовались порядка 1,4 млн человек.

Общее число пассажиров, которые воспользовались вокзалами Северо-Кавказской железной дороги в течении четырех первых месяцев этого года, составило почти 12 млн человек, что на 20% больше, чем в  прошлом году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
915 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи увеличит время работы общественного транспорта на время летнего сезона

Сочи увеличит время работы общественного транспорта на время летнего сезона

Прибрежные воды Анапы оккупировали полчища медуз

Прибрежные воды Анапы оккупировали полчища медуз

Роспотребнадзор проверяет воду в водоемах к началу летнего сезона

Роспотребнадзор проверяет воду в водоемах к началу летнего сезона

Строители нефтепровода на Кубани наткнулись на страшную находку

Строители нефтепровода на Кубани наткнулись на страшную находку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы