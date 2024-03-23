Вокзал Адлера в этом году обслужил почти 2 млн пассажиров

Адлерский железнодорожный узел стал лидером по числу пассажиров, которые воспользовались его услугами в этом году. За первые месяцы 2024 года вокзал обслужил 1,8 млн человек.

Вокзал Адлера стал абсолютным лидером по пассажиропотоку в этом году.

В пресс-службе транспортного узла заявили, что объект посетили порядка 1,8 млн человек.

Также в пятерке лидером вокзалы Ростова, Краснодара, Сочи и Анапы.

Сообщается, что второе место по пассажиропотоку зал ростовский железнодорожный узел. Его услугами воспользовались порядка 1,4 млн человек.

Общее число пассажиров, которые воспользовались вокзалами Северо-Кавказской железной дороги в течении четырех первых месяцев этого года, составило почти 12 млн человек, что на 20% больше, чем в прошлом году.