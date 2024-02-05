Военные спасли из снежного плена пассажиров двух автобусов в Казахстане

Два автобуса с рабочими-вахтовиками, а также большегрузы, застряли на трассе в снегу в Актюбинской области. На помощь им пришли военнослужащие на гусеничном тягаче.

Попавшие в снежный занос автобусы и автомобили спасли в Актюбинской области военные. Об операции сообщает Минобороны Казахстана.

ЧП случилось на расстоянии 20 км от села Акжар в Хромтауском районе. Там во время сильного снегопада, сопровождавшегося ветром, в занос попали два автобуса, в которых ехали вахтовые рабочие, а также несколько фур.

На помощь застрявшим отправилась эвакуационная группа, в распоряжении которой был передан гусеничный легкобронированный тягач.

Пассажиров и водителей автобусов военные отвезли на своей технике в Акжар. Там был создан пункт временного размещения – люди нашли приют в местной школе.

Дальнобойщики же не могли оставить свои фуры. Однако им военные также помогли – передали еду.

Командир части Сергей Бибулатов заявил, что в части действует оперативная группа, которая, совместно со спасателями и дорожными полицейскими, отслеживает ситуацию на дорогах и приходит на помощь тем, кому она необходима.