Воду из Севана нынешним летом будут расходовать экономнее

Традиционно водозабор из озера Севан составляет в районе 170 млн куб метров. В текущем году он будет меньше почти на 40 млн куб метров.

Забор воды из озера Севан в 2025 году осуществят в объеме 131,8 млн куб метров. Об этом гласит постановление, принятое на прошедшем 5 июня правительственном заседании.

Таким образом, водозабор из озера впервые будет меньше установленного лимита в 170 млн куб метров.

Решение правительства продиктовано необходимостью частичного покрытия дефицита в оросительной воде.

Как отмечается, снижение водозабора связано также с полноводием реки Раздан, чему поспособствовали объемные осадки в нынешнем году.

В 2024 году дополнительный забор воды также не осуществлялся, поскольку из-за сильных осадков повысился уровень воды в озере и реках.

Уровень воды в Севане

В том году уровень воды в озере увеличился на 22 см. По данным ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" Минприроды РА, за 5 месяцев этого года уровень воды вырос еще на 19 см и достиг 1,9 тыс метров 74 сантиметра над уровнем моря.