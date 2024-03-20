Водолазы подняли со дна моря у Севастополя старинную пушку

Дайверы в севастопольской бухте Матюшенко обнаружили старинную российскую пушку – для того, чтобы поднять орудие со дна, водолазам пришлось задействовать спецтехнику, после реставрации орудие выставят в Военно-историческом музее.

В водах Черного моря недалеко от берегов Севастополя была сделана историческая находка: ею оказалась пушка XIX века, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Старинное орудие лежало на дне в бухте Матюшенко - водолазы подняли его со дна моря, на пушке оказалось изображение двуглавого орла, а рядом с ней лежали семь пушечных ядер, отметили в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Поднять на поверхность моря пушку оказалось непросто – водолазам пришлось задействовать для этого надувные понтоны, а само орудие пред подъемом обвязать металлическими тросами, однако все усилия увенчались успехом.

Конечно, вода и время не пощадили изделие российских пушечных дел мастеров – теперь его ждет реставрация, после которой старинное орудие украсит экспозицию Военно-исторического музея на севастопольской Михайловской батарее. Как и когда орудие попало в воду, позже установят историки.