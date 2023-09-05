Водитель устроил ДТП с 23 ранеными и не пострадал в США

Опубликовано: 1:11, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Хаирова Динара

Масштабная авария случилась сегодня в Техасе. Необычно, что среди двух с лишним десятков пострадавших нет водителя – мужчина остался цел и невредим.

Автолюбитель протаранил ресторан в одном из техасских городов, об инциденте сообщает полиция.

ЧП произошло в Розенберге. Автомашина, по не установленным пока причинам, врезалась в ресторан фаст-фуда Denny's.

Число пострадавших составляет минимум 23 человека. Все они получили травмы разной тяжести и были отвезены в больницы.

А вот водитель автомобиля нисколько не пострадал.

Расследованием аварии займется полиция: стражи порядка выяснят, почему машина оказалась не на дороге, а в точке общепита.