Попытка уехать в США погубила 17 мексиканцев

Опубликовано: 8:26, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария с участием автобуса произошла в Мексике. Согласно последним данным, погибло 17 человек, среди них пятеро детей. Автобус съехал в кювет после того, как водитель уснул за рулем.

17 человек погибли, в их числе пятеро детей и 22 получили ранения в аварии с участием пассажирского автобуса в Мексике. Автобус выполнял рейс в Тихуану. Известно, что это направление, как правило, используется теми, кто намерен уехать их Мексики в США.

Установлено, что автобус с пассажирами сорвался с дороги в овраг после того, как водитель уснул за рулем. Он не пострадал. В настоящее время он находится в полицейском участке.

На месте работали представители местных властей, пожарные расчеты, а также военные и врачи.