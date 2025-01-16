Вестник Кавказа

Водитель скорой погиб в ДТП в Севастополе, есть раненые

Водитель скорой погиб в ДТП в Севастополе, есть раненые
Автокатастрофа случилась сегодня рано утром в Севастополе: столкнулись машина скорой помощи и иномарка. Авария унесла жизнь одного человека – водителя скорой.

Страшное ДТП с участием кареты скорой произошло в Севастополе, видео с места событий опубликовано в Telegram-канале городского МВД.

Авария случилась примерно в 6.10 мск. Место ДТП – пересечение проспекта Генерала Острякова с дорогой, которая называется "Подъезд к Максимовой даче". Столкнулись карета скорой и легковушка "Ниссан". От удара скорая упала на бок, иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб.

ДТП унесло жизнь одного человека – водителя скорой. Ранены были четверо. Один из них – мужчина 1972 г.р., ехавший за рулем легковушки. Остальные – пассажиры скорой: женщины 36 и 60 лет, а также ребенок 2020 г.р.

Как уточнили в севастопольской прокуратуре, во время аварии скорая доставляла в город заболевшего ребенка с матерью, кроме того, в салоне была фельдшер. Машина ехала с включенными спецсигналами.

Маленький пациент и его мать были пристегнуты, так что их травмы оказались не тяжелыми, и их отвезли туда же, куда они ехали изначально. Фельдшера и водителя иномарка доставили в больницу, пишет ТАСС.

Напомним, накануне автокатастрофа с участием маршрутки произошла накануне в Дагестане. В ней столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. На месте ДТП умерли двое пострадавших. Позже в больницах скончались еще двое раненых. Число пострадавших достигло десяти.

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