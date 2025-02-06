Вестник Кавказа

Количество жертв в ДТП в Дагестане стало больше

Количество жертв в ДТП в Дагестане стало больше
© Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана
В Дагестане увеличилось число погибших при автоаварии с участием маршрутки. Инцидент произошел вчера в Бабаюртовском районе.

Количество жертв в результате автоаварии с участием маршрутки в Бабаюртовском районе Дагестана увеличилось, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Как заявили в ведомстве, погибшими при ДТП на федеральной трассе стали четверо человек. Уточняется, что двое умерли на месте, еще двое погибли в больнице от полученных травм.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время 10 человек получают медицинскую помощь в стационарах республики, при этом один пострадавший находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, троих пострадавших с легкими ранениями отпустили домой после оказания необходимой помощи.

По данному факту дагестанская прокуратура организовала проверку. Надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Напомним, автоавария в районе села Львовское Бабаюртовского района произошла вчера. Столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

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