Вестник Кавказа

Водитель легковушки погиб в ДТП на подъезде к Черкесску

Водитель легковушки погиб в ДТП на подъезде к Черкесску
© Фото: пресс-служба МВД по КЧР
В Карачаево-Черкесии легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП скончался водитель легковушки.

Автоавария с участием легкового автомобиля "Лада Гранта" и фуры Howo произошла на подъезде к Черкесску, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел сегодня утром на 40-м км трассы "Кавказ". 36-летний водитель "Гранты" въехал в попутно ехавший грузовик. В результате он умер на месте.

За рулем фуры сидел 41-летний житель Черкесска, который не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

В ведомстве подчеркнули, что участок автодороги не считался аварийным.

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