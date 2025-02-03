Водитель легковушки погиб в ДТП на подъезде к Черкесску

В Карачаево-Черкесии легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП скончался водитель легковушки.

Автоавария с участием легкового автомобиля "Лада Гранта" и фуры Howo произошла на подъезде к Черкесску, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел сегодня утром на 40-м км трассы "Кавказ". 36-летний водитель "Гранты" въехал в попутно ехавший грузовик. В результате он умер на месте.

За рулем фуры сидел 41-летний житель Черкесска, который не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

В ведомстве подчеркнули, что участок автодороги не считался аварийным.