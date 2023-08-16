Вода вернется в Сочи - ремонт водовода завершен

Опубликовано: 20:34, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи оперативно устранили проблемы на водоводе, возникшие из-за оползня. Система уже наполняется водой. Ранее сообщалось, что водоснабжение отключено на сутки.

Специалисты в Сочи раньше срока сумели восстановить поврежденный из-за оползня магистральный водовод, система уже наполняется водой.

Напомним, авария на трубопроводе случилась сегодня днем. Ранее сообщалось, что из-за этого большая часть Сочи почти на сутки останется без воды.

Ремонтные работы удалось завершить на 10 часов раньше намеченного срока, стартовало наполнение системы водой, оно будет производиться плавно, чтобы не допустить новых проблем.

Как скоро жители центра Сочи, а также Адлерского и Хостинского районов вновь получат водоснабжение пока неизвестно. Специалисты работают над тем, что максимально быстро вернуть воду в дома.