Большая часть Сочи на сутки останется без воды

Значительную часть Сочи коммунальные службы города-курорта уже сегодня вечером отключат от водоснабжения – будет производиться ремонт адлерского водозаборного комплекса на реке Мзымта, сообщает водоканал Сочи.
Экстренная ситуация сложилась из-за критических повреждений магистрального водопровода, обнаруженных специалистами водоканала, и если оперативно не устранить их, без воды надолго могут остаться жители Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи.
Для определения ущерба уже создан оперативный штаб, началась подготовка к ремонту, на время которого перебои с водоснабжением будут испытывать жители Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное.
Ремонт коммунальщики намерены завершить до конца суток, а вот восстановить подачу воды удастся не раньше конца завтрашнего дня.
Все это время население будут снабжать привозной питьевой водой по заявкам.