РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Большая часть Сочи на сутки останется без воды

Большая часть Сочи на сутки останется без воды
© Фото: водоканал Сочи
Специалисты сочинского водоканала во время инспекции магистрали, обеспечивающей живительной влагой значительную часть города-курорта, нашли критические повреждения, требующие немедленного ремонта водной артерии.

Значительную часть Сочи коммунальные службы города-курорта уже сегодня вечером отключат от водоснабжения – будет производиться ремонт адлерского водозаборного комплекса на реке Мзымта, сообщает водоканал Сочи.

Экстренная ситуация сложилась из-за критических повреждений магистрального водопровода, обнаруженных специалистами водоканала, и если оперативно не устранить их, без воды надолго могут остаться жители Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи.

Для определения ущерба уже создан оперативный штаб, началась подготовка к ремонту, на время которого перебои с водоснабжением будут испытывать жители Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное.

Ремонт коммунальщики намерены завершить до конца суток, а вот восстановить подачу воды удастся не раньше конца завтрашнего дня. 
Все это время население будут снабжать привозной питьевой водой по заявкам.

Авария оставила без воды два района Сочи

Авария оставила без воды два района Сочи

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1360 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version