Большая часть Сочи на сутки останется без воды

Опубликовано: 16:24, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: водоканал Сочи

Специалисты сочинского водоканала во время инспекции магистрали, обеспечивающей живительной влагой значительную часть города-курорта, нашли критические повреждения, требующие немедленного ремонта водной артерии.

Значительную часть Сочи коммунальные службы города-курорта уже сегодня вечером отключат от водоснабжения – будет производиться ремонт адлерского водозаборного комплекса на реке Мзымта, сообщает водоканал Сочи.

Экстренная ситуация сложилась из-за критических повреждений магистрального водопровода, обнаруженных специалистами водоканала, и если оперативно не устранить их, без воды надолго могут остаться жители Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи.

Для определения ущерба уже создан оперативный штаб, началась подготовка к ремонту, на время которого перебои с водоснабжением будут испытывать жители Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное.

Ремонт коммунальщики намерены завершить до конца суток, а вот восстановить подачу воды удастся не раньше конца завтрашнего дня.

Все это время население будут снабжать привозной питьевой водой по заявкам.