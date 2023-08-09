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Авария оставила без воды два района Сочи

Авария оставила без воды два района Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром на одном из крупных водоводов курортного Сочи произошла авария, которая оставила без воды жителей и отдыхающих Центрального и Хостинского районов города.

Порыв, который сегодня утром произошел на крупном водоводе, снабжающем водой большую часть Сочи, привел к резкому сокращению подачи воды в Центральный и Хостинский районы города, сообщает пресс-служба МУП Сочи "Водоканал".

"Произошел прорыв на крупном магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, который обеспечивает ресурсом значительную территорию Сочи"

- МУП Сочи "Водоканал"

Для того, чтобы провести ремонтные работы, коммунальщикам пришлось остановить насосные станции, вода в город сейчас подается самотеком, напора в кранах нет в домах на более чем 30 улицах и одном СМт курортного города.

Вернуть нормальный напор воды специалисты сочинского "Водоканала" обещают лишь завтра во второй половине дня.

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