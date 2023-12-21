Внедорожник протаранил ограждение Белого дома

В Вашингтоне (США) внедорожник врезался в ограждение Белого дома, причины этого расследует полиция мегаполиса, водитель автомобиля арестован.

В столице США автомобиль протаранил ограждение Белого дома, человек, управлявший им, арестован, заявил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми в социальной сети Х.

"Незадолго до 6 часов вечера (2 часа ночи мск) транспортное средство врезалось во внешние ворота комплекса Белого дома. Водитель был взят под арест"

- Энтони Джульелми

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и характер столкновения. Сама машина, которая вероятно врезалась в ограждение, находится здесь же - это внедорожник серого цвета, у него открыты все двери. Правоохранители обследуют его с фонариками, передает РИА Новости.

Сейчас проход для пешеходов по ближайшей к месту ЧП стороне улицы закрыт, некоторое время назад был закрыт проезд и для автомобилей, но его уже сняли. Тем не менее, на месте инцидента ожидаются сложности с дорожным движением, - добавил Джульелми.