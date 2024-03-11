Власти задумались о смене герба Казахстана

Руководство Казахстана может рассмотреть вопрос со сменой национального герба. Для изучения данной темы планируется сформировать специальную комиссию.

В Казахстане может появиться специальная комиссия, которая займется изучением вопроса смены герба республики. Данная тема обсуждалась на прошедшем в пятницу заседании Национального курултая.

В частности, президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что прежде всего нужно узнать, что по этому поводу думает общество.

"Полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи"

– глава государства

Он добавил, что только в случае одобрения со стороны обществе можно будет приступить к созданию комиссии, которая займется предметным рассмотрением всех аспектов и организацией публичных обсуждений данного вопроса.

"Затем - объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана"

– Касым-Жомарт Токаев