Власти Узбекистана отменили ограничения прописки в Ташкенте

Власти Узбекистана приняли решение с 12 октября отменить закон о прописке в Ташкенте и Ташкентской области, принятый для ограничения числа жителей столичного региона.

Закон, обязывающий граждан Узбекистана получать обязательную прописку в Ташкенте и Ташкентской области, будет отменен с 12 октября 2025 года – такое распоряжение сегодня подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, передает пресс-служба главы государства.

"Этот шаг был предусмотрен указом президента еще в 2023 году и направлен на реализацию статьи 32 Конституции, гарантирующей свободу выбора места жительства и передвижения по стране"

- пресс-служба президента Узбекистана

Новый закон сломал прежний порядок, определяющий лишь 12 категорий жителей, имеющих право на это - собственников жилья, их родственников, госслужащих и некоторых других категорий граждан: теперь зарегистрироваться в столице и области смогут все граждане Узбекистана, передает Podrobno.uz.

В процесс включены и такие нововведения, как уведомительная система оформления регистрации, а также упрощение регистрации детей, на прописку которых по месту жительства родителей больше не понадобится согласие собственника жилья.

Это создаст равные условия для всех граждан и снимет административные барьеры, мешавшие свободной миграции внутри страны, отметили в пресс-службе президента страны.