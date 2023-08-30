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Власти Нью-Йорка разрешили транслировать азан

Власти Нью-Йорка разрешили транслировать азан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Нью-Йорке дали «зеленый свет» азану. Ранее для трансляции призыва к всеобщей молитве мусульман требовалось получить разрешение.

В Нью-Йорке больше не нужно будет получать особые разрешения для того, чтобы транслировать азан.

«Сегодня мы сокращаем бюрократическую волокиту и четко заявляем: если вы представляете мечеть или молитвенный дом любого рода, вам не нужно подавать заявление на получение разрешения, чтобы усилить ваш призыв к пятничной молитве»

– мэр города Эрик Адамс

Призывы на молитву мечети смогут транслировать с 12.30 до 13.30, а также ежевечерне в течение священного мусульманского месяца Рамадан.

«Вы можете свободно жить по своей вере в Нью-Йорке»

– мэр города

Нью-Йорк - город, в котором в США проживает наибольшее число мусульман.

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