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В Швеции задержали женщину, пытавшуюся потушить Коран

В Швеции задержали женщину, пытавшуюся потушить Коран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Коран сегодня в очередной раз сожгли в шведской столице. Препятствовать акции пыталась женщина - она пыталась потушить священную книгу с помощью огнетушителя.

Сожжение Корана в Стокгольме в пятницу состоялось, в ходе акции была задержана женщина, которая хотела потушить горящую книгу.

Напомним, акция ранее была разрешена местной полицией. Попытку помешать законному мероприятия также пресекли правоохранители, они задержали нарушительницу.

"С помощью огнетушителя женщина пыталась потушить Коран, который поджег Салван Момика"

– газета Aftonbladet

Салван Момика - имя мигранта, который устроил сегодняшнее сожжение Корана возле здания посольства Ирана в Швеции. Это не первый раз, когда Момика публично сжигает священную для мусульман книгу.

В Дании сказали &quot;нет&quot; сожжению Корана

В Дании сказали "нет" сожжению Корана

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