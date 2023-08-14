Власти Новороссийска незаконно продали под застройку часть леса в Абрау-Дюрсо

Администрация кубанского Новороссийска продала под жилищную застройку часть леса в легендарном поселке виноделов Абрау-Дюрсо – прокуратура признала сделку незаконной.

Мэрия кубанского Новороссийска в 2016 году отдала в аренду физлицу участок леса общей площадью 1 тыс кв м на землях лесного фонда, который три года спустя выкупил его под застройку, а затем построил здесь капитальное строение.

Правомерностью таких действий властей заинтересовалась Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура, которая и выявила факт незаконной продажи природоохранной территории, передает портал Юга.ру.

"Учитывая, что объект капитального строительства, расположенный на арендованном земельном участке, состоит на государственном кадастровом учете, а также имеется запись о праве собственности, администрацией муниципального образования был заключен договор его купли-продажи. В ходе проверки установлено, что вышеуказанный участок пересекает земли лесного фонда Новороссийского лесничества"

- заместитель главы администрации Новороссийска Екатерина Степаненко

Прокуратура Краснодарского края оспорила эти действия и направила иск в суд, который полностью удовлетворил его, признав право собственности физлица на земельный участок отсутствующим, а результаты межевания земельного участка - недействительными, сообщила в своем Telegram-канале краевая прокуратура.