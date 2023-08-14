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Новый отель 4 звезды открылся в Абрау-Дюрсо

Номер в гостинице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спа-отель открылся в Абрау-Дюрсо. Гостиница 4 звезды построена при участии Сбера и стала первым в Краснодарском крае и России объектом, получившим на 10 лет льготу на налог на имущество.

В Абрау-Дюрсо на берегу озера начал работать новый видовой отель Abrau Light Resort&SPA, имеющий категорию «4 звезды».

Гостиница с бассейном возведена в рамках программы господдержки и при участии Сбера.

«Сбер видит большие перспективы в развитии индустрии туризма и гостеприимства. Первым отелем, построенным на Юге при нашей финансовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стал «Город Мира» в Анапе. Abrau Light Resort&SPA – второй, но не менее знаковый объект»

– председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников

Поток туристов в Краснодарском крае постоянно увеличивается, что делает появление новых мест размещения более чем актуальным. Созданию новых отелей способствует и региональная поддержка.

«Мы разрабатываем региональные меры поддержки для развития санаторно-курортного потенциала региона. <…> Отель в Абрау-Дюрсо стал первым получателем краевой льготы по налогу на имущество на 10 лет. Аналогов этой меры поддержки в России пока нет»

– врио краевого министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий

В новом отеле свыше сотни номеров разного класса, бронирование уже открыто. Минимальная цена за ночь  - 10 тыс рублей.

На территории разместились не только отель, но и бассейн, спа-центр, несколько ресторанов.

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