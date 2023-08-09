Новый отель 5 звезд откроется в Анапе в 2024 году

Опубликовано: 18:01, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анапе к лету 2024 года будет открыт новый отель 5 звезд на берегу моря. «Мираклеон» предложит гостям люксовые номера, отдельные виллы, несколько бассейнов и оборудованный пляж.

К началу следующего летнего сезона в курортной Анапе станет на один пятизвездочный отель больше.

Новый отель FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5* начнет принимать гостей с 25 мая будущего года.

«Для Анапы становится традицией каждый год открывать современные курортные объекты. И данные бронирования показывают, что они востребованы не только летом, но и в межсезонье. Важно, что отели премиального качества, которые сегодня строит Мираклеон, способствуют наполнению бюджета, созданию рабочих мест, и самое главное, повышению конкурентоспособности курортов Краснодарского края»

– градоначальник Василий Швец

Роскошный отель 5 звезд будет предоставлять гостям различные виды питания - завтрак или полный пансион. На территории разместятся не только главное здание с комфортабельными номерами, но и отдельные виллы для гостей, а также рестораны, бассейны, спа-комплекс и многое другое.

Расположится «Мираклеон» на Пионерском проспекте рядом с гостиницей «Золотые барханы». Бронирование уже открыто, минимальная цена за ночь - 27 тыс рублей.