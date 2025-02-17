Власти Махачкалы протестируют новые городские автобусы

В скором времени на улицы дагестанской столицы на рейсовые маршруты пока в тестовом режиме выйдут новые российские автобусы производства Павловского автобусного завода в Нижегородской области.

Новые российские автобусы ПАЗ Citymax 9 производства Павловского автобусного завода в Нижегородской области протестируют на городских маршрутах Махачкалы, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Проверку новых городских автобусов Минтранс Дагестана будет проводить в соответствии с сертификатом, выданным ведомству руководителем проекта АО "ГК "Современные транспортные технологии" Константином Жидковым, передает "АиФ-Дагестан".

Автобус представили сегодня на Республиканской конференции по развитию общественного транспорта. Как отметил мэр Махачкалы Юсуп Умавов, за два последних года город закупил 64 низкопольных автобуса большого класса и 28 автобусов среднего класса.

Новая модель общественного транспорта адаптирована для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, также она оснащена стеклопакетами, антивандальными креслами и рассчитана на перевозку 77 человек.

Напомним, ПАЗ Citymax 9 - семейство российских низкопольных автобусов среднего класса, впервые их представили в сентябре 2021 года, техника выпускается нижегородским объединением "Павловский автобус" с 2022 года.