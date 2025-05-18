Власти Махачкалы пообещали возвести стеклянный мост

Мэр Махачкалы заявил о планах построить стеклянный мост в исторической части города. Он пообщался с туристами из Ставропольского края.
Махачкалинский глава Юсуп Умавов поделился планами развития исторической части города. По его словам, в столице Дагестана планируется установить стеклянный мост.
Руководитель подчеркнул, что мост будет возведен в исторической части региональной столицы и станет частью проекта непрерывного маршрута для пеших прогулок.
Уточняется, что стеклянный мост построят на пересечении улиц Дахадаева и Буйнакского.
Умавов также пообщался со ставропольскими путешественниками, которые дали высокую оценку значительным изменениям в облике Махачкалы.