Вестник Кавказа

Власти Махачкалы пообещали возвести стеклянный мост

Власти Махачкалы пообещали возвести стеклянный мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Махачкалы заявил о планах построить стеклянный мост в исторической части города. Он пообщался с туристами из Ставропольского края.

Махачкалинский глава Юсуп Умавов поделился планами развития исторической части города. По его словам, в столице Дагестана планируется установить стеклянный мост.

Руководитель подчеркнул, что мост будет возведен в исторической части региональной столицы и станет частью проекта непрерывного маршрута для пеших прогулок.

Уточняется, что стеклянный мост построят на пересечении улиц Дахадаева и Буйнакского.

Умавов также пообщался со ставропольскими путешественниками, которые дали высокую оценку значительным изменениям в облике Махачкалы.

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