Популярность пляжного отдыха в Дагестане выросла на 40%

Туристы стали чаще выбирать пляжный отдых на Каспийском море в Дагестане летом 2025 года: объем бронирований вырос на 40%.

Объем бронирований туров в Дагестан, включающих пляжный отдых, увеличился на 40% этим летом за счет закрытия пляжей Анапы, рассказал журналистам вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

"В качестве альтернативы золотым пескам Анапы российские туристы активно бронируют Дагестан"

- Сергей Ромашкин

Он отметил, что ранее Дагестан был скорее экскурсионным направлением: туристы активно ехали изучать древности Дербента и Махачкалы, а также красоты Сулакского каньона и водопадов. Сейчас же путешественников больше интересуют пляжи Дагестана.

Поклонники пляжей Анапы активно ищут им замену. В разговоре с изданием "Интерфакс-туризм" он передал, что в России они имеются на западном берегу Крыма и в Феодосии, на Каспийском и Азовском морях.

С его слов, помимо Дагестана от ситуации в Анапе выиграл Ейск, расположенный на Азовском море. Там все места в отелях на лето уже проданы.